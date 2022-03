"Putin está muito desequilibrado. Vê-se até no botox que pôs na cara"

Há 82 anos abandonou Lwów, atual Lviv, para fugir aos alemães. Hoje, André Jordan ao ouvir o barulho das sirenes, diz que recuou à infância e conta-nos como foi a fuga até chegar a Portugal. E recorda que Putin durante seis anos foi o elemento do KGB que fiscalizou a STASI na Alemanha do Leste.





Recebeu-nos na sua casa no Belas Clube Campo, às portas de Lisboa, com a simpatia e humor habitual. Vestido impecavelmente, André Jordan fez uma viagem pela vida, que começou em Lwów, a Galícia da Polónia, atual Lviv, Ucrânia, de onde fugiu com os seus pais aquando da invasão alemã na II Grande Guerra Mundial. Recorda-se de com cinco anos se ter refugiado na cave do apartamento onde vivia, quando os aviões alemães a sobrevoaram, e de como ainda tem presente essa memória. «Quando ouvi, na televisão, as sirenes a avisar as populações de mais um ataque russo recuei mais de 80 anos. O som é o mesmo de então». André Jordan foi um dos sete familiares diretos que conseguiu fugir ao Holocausto, perdendo praticamente toda a família mais direta nos campos de concentração nazi. Passou por Bucareste, Veneza, Roma e Paris até chegar a Lisboa, de onde partiriam para o Brasil, por a mãe estar convencida de que Hitler ia invadir a Península Ibérica. Apesar de estar há uma eternidade em Portugal, André Jordan nunca perdeu o sotaque do português do Brasil. E é por isso que na entrevista mantemos os ‘brasileirismos’ e recuperámos algumas partes do seu livro de vida.

No seu livro de memórias, Uma Viagem pela Vida, conta o episódio da fuga da Polónia, nomeadamente da cidade onde nasceu Lwów, atual Lviv.

Sabe que a palavra Lwów ou Lvivi quer dizer lobo? Sim, realmente neste processo agora tem havido uma experiência de recall, recordações incríveis. Ao ouvir, nas imagens que nos chegam da Ucrânia, os sons das sirenes consigo recuar mais de 80 anos. Lwów era uma cidade tradicionalmente polaca, apesar de ter tido sempre uma população ucraniana e judaica. O meu pai nasceu austríaco, porque a Áustria controlava aquela região nesse tempo, só passou a ser Polónia depois da I Grande Guerra. Os polacos sempre foram grandes patriotas, mas eu tinha uma grande convivência com os austríacos. Agora quando vejo imagens em que aparecem polacos a parar, por exemplo, na estação de comboios a quererem levar ucranianos para sua casa, revejo isso. Muitos ucranianos falam polaco e alguns polacos falam ucraniano, mas é mais comum, os ucranianos falarem polaco. Porque a Polónia foi o país dominante naquela zona específica. Quando vi essa cena na estação de comboios comecei a chorar, porque realmente me emocionou ao ver a solidariedade humana em ação, na prática.

Tem assistido muito à guerra?

Sempre fui um grande consumidor de informação, mas agora estou assistindo na televisão, estou vendo, estou sozinho no meu quarto. Ao ver essas cenas repetidas de solidariedade humana, revejo que fui criado assim com esse espírito.

Antes de deixarem a Polónia a sua família dedicava-se à exploração de petróleo, nomeadamente o seu pai.

O meu bisavó é que foi o pioneiro na família. Na Polónia, em geral, havia a proibição de os judeus serem donos de terras, só que na nossa zona era permitido pelos austríacos. E nós somos de uma cidade, Drohobycz, que foi o centro da zona de petróleo – foi o Texas da Europa – naquela altura. Então o meu bisavó tinha terras, era agricultor, quando no fim do século XIX, apareceu o petróleo. E ele tinha sete filhos, dividiu as terras pelos filhos, e cada um ficou com a sua parte. E o meu avó tinha uma das partes. Só que ele morreu quando o meu pai tinha 12 anos. Naquela altura, mandaram o meu avô para o Egipto, que era um lugar que tinha sol e era quente. Só que não adiantou nada, ele morreu muito jovem de leucemia. E o meu pai foi criado pela mãe e pelo irmão mais velho. Só que quando na altura o meu pai ficou adulto a nossa parte do património da família tinha sido mais ou menos consumido pelos outros parentes. A não ser a companhia das Águas – o irmão mais novo do meu pai era o gestor da companhia. Então, o meu pai começou de novo. Que é uma característica da família, sempre começar de novo. E só tinha trinta e dois anos, ele já era um homem de muito sucesso. Formou o consórcio de produtores independentes, e a Shell, que era uma das maiores produtoras naquela zona, resolveu vender a sua participação. Ele formou um conjunto de sócios independentes, como ele, que não eram grandes produtores e compraram a porção (parte) da Shell.

Por que a Shell vendeu a sua participação?

Porque sabia que a zona ia ser invadida pelos alemães. Aquando da fuga, parámos em Paris onde o meu pai tentou vender a sua parte, mas é claro que ninguém ligou à proposta. Mas ofereceram-lhe um lugar de diretor da Shell na Venezuela. O meu pai considerou um insulto (risos).

Nessa altura, oAndré teria 5, 6 anos e teve momentos em que se teve de refugiar nos abrigos porque os alemães...?

Estava a fazer os 6 anos. Os alemães, nas semanas antes da guerra, antes da invasão, sobrevoavam, faziam voos rasantes, com caças, aviões aéreos. Aquilo fazia um barulho enorme e tocavam as sirenes......OHHHH Ohhh e a gente descia. Morávamos num apartamento e quando tocavam as sirenes íamos para um abrigo no prédio (na cave). Agora, estou assistindo à transmissão e começam a tocar as sirenes e eu volto atrás 82 anos, de repente eu me sinto como senti naquele momento. Uma sensação estranhíssima, porque era aquilo que ficou comigo, nunca esqueci aquelas sirenes, sempre ficaram dentro de mim.

Quando decidem fugir?

A minha mãe estava na cave e ouviu um homem que disse: ‘Vim agora da fronteira alemã. Os tanques estão em massa do outro lado. Vão entrar. E a minha mãe que era uma mulher muito interessante, muito decidida, chegou em casa – e o meu pai vinha da rua, como os homens naquela altura eram, estavam sempre na rua – e disse-lhe: «Vamos embora amanhã». O meu pai disse não podemos ir, acabei de comprar a empresa... «não, não, amanhã vamos embora», respondeu a minha mãe. E assim foi, saímos com a roupa nas malas e mais nada. E fomos praticamente os únicos da nossa família que o fizemos – o meu pai de manhã ainda andou telefonando com os irmãos, com os primos mas ninguém quis ir. Disseram-lhe que a guerra iria passar num instante, pois os ingleses iriam correr com os alemães em seis semanas.

Da sua família só sobreviveram sete pessoas?

Sobreviventes próximos, seis pessoas, entre os quais o meu primo-irmão Marian Spitzman, o Mariano, que nasceu em setembro, cinco dias antes de fugirmos de Lwów. E foi escondido com outras crianças, no esgoto da cidade.

A Cavalariça polaca ainda resistiu seis dias, aos tanques alemães.

Sim, os alemães ainda levaram umas semanas a chegar à Galícia, contrariados na ocupação por uma grande resistência por parte da cavalaria polaca. Enfrentaram valentemente os tanques alemães, num gesto muito típico do heroísmo romântico da nação polaca. Depois deu-se a inesperada invasão soviética, no quadro do pacto secreto Alemanha-URSS. Este é um dos episódios mais cínicos e cruéis da II_Guerra Mundial. Em 23 de agosto de 1939, Hitler e Estaline anunciaram ao mundo a assinatura de um pacto de não agressão. O que foi anunciado era sensacional, não só para a maioria dos alemães, mas também para as potências ocidentais, porque a União Soviética era um dos alvos mais visados pela propaganda nazi. No seu discurso no Reichstag, Hitler não disse uma palavra sobre o que a Alemanha e a União Soviética assinaram de facto. O chamado Pacto Hitler-Estaline, ou Ribbentrop-Molotov, continha um protocolo adicional secreto que estabelecia a divisão da Polónia e da Finlândia e prometia à URSS os países bálticos e a Bessarábia

O André descreve no livro como foi a fuga. Sei que o seu pai levou dois motoristas, pegou em dois carros, não é assim?

O meu pai tinha um Packard e um segundo automóvel. Mobilizou o seu motorista de sempre e contratou outro, porque só um carro não chegava para nos acomodar a todos – os meus pais, eu e a Mary e os nossos primos Anita e Arnold – mais as malas. Ainda nos acompanhou na viagem um casal sem filhos. A senhora era secretária do meu pai e vim a saber do envolvimento romântico dos dois. Ele convenceu-a a sair da Polónia e a trazer o marido na bagagem. Quando já íamos a caminho da fronteira fomos mandados parar por uma patrulha do exército polaco. A nossa sorte é que o motorista virou-se para o meu pai e disse: ‘Meu coronel, este soldado quer ver os seus documentos’. O meu pai levava um revólver e empunhou-o discretamente, mas o soldado ouviu as palavras ‘meu coronel’ e deu ordens para seguirmos.

Mas esses carros depois chegaram a ser confiscados?

Sim, numa povoação fronteiriça do lado polaco procurámos uma pensão. Estivemos ali uns poucos de dias, à espera de continuar viagem e os dois carros foram requisitados pelo Governo com o argumento de que eram necessários para a resistência aos invasores.

Há mais episódios que se lembre da fuga?

Sim, quando fomos de comboio para Bucareste. Perdi-me no comboio e a minha mãe ficou desesperada. Ainda por cima andava com a minha irmã ao colo à minha procura aos gritos. Até que ouvi a sua voz e nos reencontrámos.

Pelo aquilo que li, ficaram alguns dias na fronteira e o seu pai foi obrigado a cavar trincheiras.

Ele não estava muito virado para aí e ainda conseguiu ficar um tempo com outro hóspede da pensão a fumar e a conversar. Mas depois um padre, que liderava a mobilização civil, disse que tinham de ir cavar também. Obrigou os dois à patriótica e inútil tarefa de cavar trincheiras.

Depois acabaram por chegar a Lisboa?

Mas antes passámos por Veneza – ‘nunca pensei que houvesse tanta beleza’ foi o meu desabafo – e depois fomos para Roma. Um dia estava a cantar na rua e alguém atirou uma moeda da janela. Foi o primeiro dinheirinho que ganhei... O segundo episódio é mais marcante, à luz do que fiquei a saber quando a inocência da infância me abandonou. Passou um destacamento dos Balilla e Vanguardisti, crianças e adolescentes dos dois sexos que a partir dos quatro anos já vestiam farda de camisa negra e calção verde. Eram as juventudes fascistas._Marchavam alinhados e cantavam hinos inflamados, o que me deixou fascinado. Pensei que queria ser um deles. ‘Mãe, eu quero entrar nisto, arranja maneira de eu também fazer parte...’. Deixei-a inquieta e em estado de pânico. Levou-me dali o mais depressa que pôde.

Até que chegaram a Paris.

Devemos ter chegado em novembro e hospedámo-nos numa rua perto dos costureiros famosos. Em Paris encontrava-se o grosso dos exilados polacos de todas as origens partidárias e éticas, pelo menos de fachada, bem como o Governo polaco no exílio, uma larguíssima coligação nacionalista que se preparava para tentar a reconquista do poder e a libertação da Polónia. Havia mesmo um exército polaco no exílio, para o qual o meu pai foi recrutado, mas acabou por os convencer que seria mais útil nos EUA a recolher fundos junto dos americanos de origem polaca, para financiara a resistência. O meu pai nascera no período da administração austríaca e, apesar do antissemitismo que grassava na Polónia, sentia-se um patriota polaco. Tanto assim era que em nossa casa sempre se falou polaco e nunca aprendemos iídiche. Tudo isto se passava, como é claro, muito longe da minha vista e da minha imaginação. E das minhas emoções. A minha mãe ia passear connosco pelos caminhos de saibro, outrora aristocrático, e era outono. Aquele aroma muito forte, as folhas… colaram-se-me na memória e nunca me abandonaram. Muitos anos depois, estava em Paris, no Hotel InterContinental para uma conferência, atravessei a rua, embrenhei-me no jardim e o aroma lá estava, igual ao que era antes. Tudo o resto estava diferente, como é normal.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal, este sábado nas bancas