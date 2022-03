PJ detém português que pertencia a rede de tráfico internacional

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um cidadão nacional de 47 anos por tráfico internacional de estupefacientes, tendo ainda apreendido cocaína que daria para 42.500 doses individuais, caso fosse introduzida no mercado.

De acordo com a autoridade, num comunicado esta terça-feira divulgado, o arguido fazia parte de uma rede internacional e deslocou-se a um país da América do Sul “onde, em parceria com outros elementos da organização, adquiriu elevada quantidade de especiaria, que misturou com cocaína, de forma a ocultar a verdadeira natureza do produto ilícito importado”. O objetivo era "iludir o controlo das autoridades nacionais".

"O produto que apresentava cor e forma pouco comum, foi sujeito a análises periciais pelo Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, que confirmou tratar-se de cocaína", lê-se.

O detido, um empresário sem antecedentes criminais, foi presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, aguardando agora em prisão preventiva os ulteriores termos do processo.