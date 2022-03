Jogos Olímpicos de Pequim mostraram nova face da China

"Esta foi uma Olimpíada de Inverno verdadeiramente excecional" – afirmou o Presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, no encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

Desde 2008, quando organizou as Olimpíadas de Verão, até 2022, com as Olimpíadas de Inverno, a China demonstrou a sua capacidade organizativa e o seu respeito pelo ideal olímpico.

Pequim, a única cidade a organizar Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno, conseguiu, na prática, honrar o lema olímpico: "Mais rápido, mais alto, mais forte – juntos".

Ao longo dos 17 dias, mais de 2.800 atletas de 91 delegações superaram-se a si próprios e estabeleceram novos recordes olímpicos no primeiro evento desportivo global a ser realizado dentro do calendário previsto desde o início da pandemia. A China, o país anfitrião, estabeleceu um novo recorde na sua história olímpica, ao ganhar nove medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze.

Fora dos recintos desportivos, outro objetivo foi atingido: o de levar 300 milhões de pessoas a praticar desportos de gelo e neve, o que tornou a China numa nação de desportos de Inverno e abriu uma nova era para estas modalidades a nível mundial.

Segundo estimativas do Comité Olímpico Internacional (COI), o mercado para os desportos de Inverno na China valerá cerca de 138 mil milhões de euros até 2025, dando um enorme impulso aos desportos de Inverno em todo o mundo.

Para além disso, os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim promoveram o intercâmbio entre as culturas oriental e ocidental, construindo pontes para aumentar o conhecimento recíproco e atenuar divergências.

Símbolo disso é a integração de muitos elementos chineses, tais como o desenho do emblema de Pequim 2022 e de estádios de competições, apresentando o significado da cultura chinesa e mostrando que “todas as civilizações humanas merecem ser apreciadas, e as suas culturas compartilhadas por toda a Humanidade”.

De realçar também que os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim enfrentaram a pandemia com grande eficácia. De acordo com as estatísticas, a taxa de testes positivos dentro do circuito fechado dos Jogos Olímpicos, foi de apenas 0,01%.

Ao mesmo tempo, estas Olimpíadas, realizadas de forma ambientalmente responsável a par com grandes avanços científicos e tecnológicos, demonstraram os esforços da China na promoção dos valores ecológicos e do desenvolvimento sustentável global.