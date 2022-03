PSP deteve 46 pessoas

Na sequência das detenções referidas destaca-se "a apreensão do seguinte produto estupefaciente: 17,540 doses de cannabis, 5360,060 doses de cocaína e 38,660 doses de heroína", diz o comunicado.





O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve entre as 00h00 e as 23h59 de sexta-feira 46 pessoas, no âmbito de várias operações policiais.

Desses 46, 16 foram detidos "por condução de veículo sob o efeito do álcool, 11 por condução sem habilitação legal; 5 por tráfico de estupefacientes, 1 por violência doméstica, 1 por desobediência, 1 por mandado de detenção, 2 por crimes contra a propriedade e 9 por outros crimes", lê-se no comunicado enviado às redações pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

Na sequência das detenções referidas destaca-se "a apreensão do seguinte produto estupefaciente: 17,540 doses de cannabis, 5360,060 doses de cocaína e 38,660 doses de heroína".

No mesmo período ocorreram ainda "40 acidentes de trânsito dos quais resultaram 12 feridos ligeiros e 1 ferido grave", lê-se, no mesmo documento.