Efemérides de 16 de Março (2022)

1802 Foi inaugurada há 220 anos a Academia Militar de West Point, nos EUA, entretanto cheia de tradições.

1851 Espanha (Isabel II) assinou há 171 anos a Concordata com a Santa Sé (Pio IX), através da qual se restabeleceram as relações entre ambos, com a afirmação da confessionalidade católica do Estado espanhol (depois da época de espoliação de bens eclesiásticos).

1917 O democrata burguês Kerenski (1881-1970), que haveria de ser rapidamente afastado pela Revolução comunista e morreu no exílio americano, proclamou há 105 anos a República na Rússia, logo a seguir à abdicação do Czar Nicolau II.

1927 O avião Argus, dos portugueses Sarmento de Beires, Jorge Castilho e Manuel Gouveia, fez há 95 anos a primeira travessia noturna do Atlântico Sul.

1935 A Alemanha de Hitler repudiou há 87 anos as cláusulas de desarmamento previstas no Tratado de Versalhes e começou o reequipamento militar do país – que levaria depois à II Guerra Mundial – radiante com o apaziguamento.

1965 Início há 57 anos da terceira marcha negra de Selma a Montgomery (Alabama), perante uma multidão de polícias, agentes do FBI e marechais federais, pela Route 80, conhecida no Alabama como a “Rodovia Jefferson Davis”, e alcançaram Montgomery a 24 de Março e o Capitólio do Estado do Alabama em 25.

1974 Tentativa frustrada há 48 anos de golpe militar (era o chamado Golpe das Caldas), em Portugal, pelo Regimento de Infantaria 5 das Caldas da Rainha.

1978 Deu-se há 44 anos o rapto do primeiro-ministro italiano e presidente da Democracia Cristã Aldo Moro (1916-78), por um comando das Brigadas Vermelhas, que o viria a assassinar.

1979 O PSD retirou há 43 anos o apoio ao Governo de Mota Pinto (IV Constitucional, de iniciativa presidencial, de Ramalho Eanes), que não passaria depois na AR.

2003 A cimeira dos Açores juntou há 19 anos nas Lajes o então Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, os primeiros-ministros do Reino Unido e de Espanha, Tony Blair e José Maria Aznar, e o primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso, para decidirem a invasão polémica – e hoje tida como desastrosa – do Iraque, iniciada quatro dias depois.

2014 Num referendo pró-russo considerado ilegal pela comunidade internacional, a Crimeia decidiu há 8 anos anexar-se à Rússia, levando a União Europeia a aplicar, no dia seguinte, a primeira de uma série de pequenas sanções a Moscovo.

2021 Um relatório dos Serviços Secretos dos EUA, desclassificado há 1 ano, dizia que o ainda presidente russo Vladimir Putin autorizou esforços para ajudar a reeleição de Donald Trump.