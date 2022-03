FC Porto empata em França e dá ao Lyon passe para os "quartos" da Liga Europa

Os dragões empataram esta quinta-feira a uma bola em França, frente ao Lyon, estando assim fora da Liga Europa.

O primeiro golo da partida foi marcado por 13 minutos por Moussa Dembelé, colocando os franceses numa posição mais confortável. Mas foi ainda antes do intervalo que Pepê deu o empate ao FC Porto, não sendo, contudo, suficiente para os fazer avançar na competição.

Recorde-se que, na primeira mão, jogada no Estádio do Dragão, o Lyon tinha ganho por 1-0, estando agora o clube gaulês apurado para os "quartos" desta competição.

Em jogo continua ainda o Sporting de Braga que, também hoje, empatou com o Mónaco. Depois da vitória por 2-0 na primeira mão, jogada no Minho, a equipa de Carlos Carvalhal somou uma vitória de 3-1 no agregado da eliminatória.