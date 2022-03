Real Madrid e Barcelona estarão frente-a-frente, no domingo, no Santiago Bernabéu. Será também dia de dérbi em Roma.





O Barcelona arrancou a temporada 2021-22 de uma forma completamente atribulada, com altos e baixos, erros e falhanços, e uma eliminação histórica da Liga dos Campeões. Depois da saída de Ronald Koeman do comando técnico, e com a chegada de Xavi – velho conhecido dos recantos de Camp Nou – as coisas mudaram, e a remontada culé está em curso. Há 12 jogos na liga espanhola que o Barcelona não sabe o que é perder, situando-se agora a 15 pontos de distância dos rivais do Real Madrid, com um jogo em atraso.

A turma de Ancelotti, no entanto, também segue numa verdadeira sequência de resultados positivos, com quatro vitórias consecutivas na liga.

Domingo é dia de Clássico em Espanha. Real Madrid e Barcelona estarão frente-a-frente no Santiago Bernabéu, num dos mais importantes confrontos do futebol europeu. A última vez que as duas equipas se enfrentaram foi em janeiro deste ano, quando os ‘merengues’ derrotaram os blaugrana na Supertaça Espanhola, por 3-2. Aliás, o Barcelona não vence os rivais de Madrid no campeonato nacional espanhol desde 2019.

Também em Espanha, mas no sábado, há um interessante duelo a apontar: o Rayo Vallecano – que empatou na última jornada após seis derrotas consecutivas na liga – vai receber os vizinhos madrilenos do Atlético de Madrid, onde milita o internacional português João Félix, num dérbi da capital espanhola.

Dérbi romano Domingo será dia de dérbi romano, onde a Lázio e a AS Roma de José Mourinho estarão frente-a-frente para discutir três importantíssimos pontos, já que à entrada da 30.ª jornada da liga italiana distam apenas um ponto na tabela classificativa, com os biancazzurri em vantagem. A vida do técnico português na capital italiana não tem sido fácil, com altos e baixos a marcar o seu regresso ao futebol transalpino. Agora, no entanto, os romanos procuram um lugar no top-6 da Serie A. A Lázio, por sua vez, conta duas vitórias consecutivas na liga, e pode agora distanciar-se ainda mais dos seus rivais do Stadio Olimpico.

Inglaterra A semana foi de futebol nas ligas europeias, mas não é por isso que o fim de semana ficou órfão de emoção. Em Inglaterra, o Chelsea enfrenta no sábado o Middlesbrough, em jogo relativo aos ‘quartos’ da Taça de Inglaterra. O jogo fica marcado pela polémica em torno das limitações financeiras que o Chelsea teve de enfrentar, graças às sanções impostas ao seu proprietário, Roman Abramovich.

O Crystal Palace vai enfrentar o Everton e, no domingo, o Manchester City de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva vai enfrentar o Southampton, e o Liverpool enfrentará o Nottingham Forest, também em jogos a contar para os ‘quartos’ da Taça de Inglaterra, competição conquistada em 2021 pelo Leicester City, que na edição atual não passou da quarta ronda.