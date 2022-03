Combustíveis e guerra

As vantagens da democracia orgânica e indirecta, é ter pessoas, no caso as direcções das associações dos transportes, que nos momentos delicados consigam sobrepor-se às medidas aparentemente mais populistas.





Uns empresários e motoristas de transportes entraram em greve contra o preço dos combustíveis, contra a guerra e as suas associações, em Portugal e Espanha.

Havendo guerra, e estando nós todos a ver o drama que significa para os ucranianos, muito para lá de uns aumentos de preços, vê-se que esta gente dos transportes, na sua luta desenquadrada, não só é profundamente antidemocrática, como a generalidade dos apoiantes de Putin (ou de extrema-direita ou do PCP), como está realmente contra qualquer espécie de sacrifícios para afastar o perigo Putin. Apesar do comprovado mau resultado, preferem apaziguamentos que não os transtornem para já, e não querem pensar no futuro..