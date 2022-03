Adão e Silva esqueceu-se de Eanes

O general e ex-Presidente da República António Ramalho Eanes, figura cimeira do 25 de Novembro de 1975, que marca o início do regime democrático em que Portugal vive hoje, foi o grande ausente da cerimónia inaugural das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, na quarta-feira, em Lisboa. O Nascer do SOL apurou que Ramalho Eanes ficou sentido por só ter sido convidado para a cerimónia já na parte da tarde da antevéspera da sua realização, ou seja, às 16h00 da passada terça-feira (apenas 25 horas antes do início daquele acontecimento).

Acontece que o ex-Presidente já tinha agendado há meses para esta quarta-feira um exame médico do foro gastroenterológico (uma colonoscopia), que implica uma preparação nos dias anteriores.

Desta forma, e uma vez que o telefonema dos serviços do Protocolo de Estado ocorreu apenas na véspera da cerimónia, Ramalho Eanes não pôde estar presente. O Nascer do SOL está em condições de avançar que o exame correu bem e não registou qualquer anomalia.

O desconforto evidente dos serviços do Protocolo de Estado pelo facto de o convite ao general ter sido feito tão em cima da hora, e a resposta do ex-chefe de Estado, levou a que o Presidente Marcelo, ao tomar conhecimento deste episódio, tenha imediatamente ligado a Ramalho Eanes, a lamentar o sucedido.

A falha de comunicação ter-se-á devido a um ‘lapso’ ou ‘esquecimento’ da Comissão dos 50 anos do 25 de Abril, a que Ramalho Eanes presidiu, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, e que ainda tem como comissário o próximo ministro da Cultura (do novo Governo de António Costa), Pedro Adão e Silva.

Recorde-se que Ramalho Eanes, em 23 de junho de 2021, solicitou a Marcelo Rebelo de Sousa que o «desvinculasse» desse «compromisso» – como adiantou em comunicado em que também informava que «o Sr. Presidente da República gentilmente acedeu». No mesmo comunicado esclarecia que não publicitava as «razões» de tal pedido, em nome do «sigilo» que entende «ser devido às conversas com o Sr. Presidente da República».

Quem também não esteve presente no Pátio da Galé foi Cavaco Silva, também ele antigo Presidente da República e antigo primeiro-ministro de Portugal, que, sabe o Nascer do SOL, se encontrava em Évora, no Doutoramento Honoris Causa do Prof. Braga de Macedo, onde fez uma intervenção.

