Proposta do OE apresentada amanhã

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 será apresentada esta quarta-feira, pelas 14h30, no Salão Nobre do Ministério das Finanças. Note-se que a proposta foi hoje aprovada em Conselho de Ministros.

As matrizes gerais do OE2022 foram apresentadas ontem aos partidos com representação parlamentar (PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP) e ainda aos deputados únicos do PAN e Livre pelos ministros das Finanças, Fernando Medina, e Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

Os membros do executivo não prestaram declarações aos jornalistas, algo fora do habitual quando realizado este momento na governação, no final da ronda com os partidos. No entanto, a Iniciativa Liberal fez questão de anunciar que o Governo de António Costa projeta já uma inflação de 4% para este ano, mais do que os 2,9% previstos no Programa de Estabilidade.