Câmara do Porto aprova saída da Associação Nacional de Municípios

O executivo da Câmara do Porto aprovou, esta terça-feira, a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) em consequência do processo de descentralização de competências.

A proposta, que tem como signatário Rui Moreira, contou com os votos a favor do movimento independente, a abstenção do vereador do PSD Alberto Machado e os votos contra do PS, BE, CDU e do social-democrata Vladimiro Feliz.

"A razão pela qual pretendemos estar fora da ANMP, sem nenhuma hostilidade, é porque amanhã ninguém se vai substituir a nós, nem à Assembleia Municipal [nas negociações e decisões no processo de transferência de competências]", salientou Rui Moreira, citado pela Agência Lusa.



O documento segue agora para deliberação na Assembleia Municipal do Porto.

Para o presidente da câmara do Porto está em causa o "total" "fracasso" da ANMP em representar os municípios, no âmbito do processo de descentralização de competências do Estado.