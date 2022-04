Maria Inácia Rezola substitui Ministro da Cultura nas comemorações dos 50 anos do 25 de abril

A professora universitária Maria Inácia Rezola é a nova presidente da estrutura de missão das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, substituindo assim o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que lembra ainda que as celebrações ficam sob tutela do Ministério da Cultura

Maria Inácia Rezola é professora adjunta na Escola Superior de Comunicação Social, onde coordena a secção de Ciências Humanas e integra o Conselho Científico do Doutoramento em Ciências da Comunicação. Além disso, Rezola leciona as unidades curriculares Portugal Contemporâneo, História e Política do Mundo Contemporâneo, Sistemas Políticos Europeus e Relações Internacionais e Seminário de Projeto em Jornalismo.

Entre a sua história bibliográfica, encontram-se as obras "Os Militares na Revolução de Abril", "25 de Abril – Mitos de uma Revolução", e "O Conselho da Revolução e a Transição para a Democracia em Portugal". A professora foi também co-coordenadora do Dicionário de História de Portugal – o 25 de Abril.