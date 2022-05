Detido homem que exerceu violência doméstica sobre a mulher durante 13 anos

Um homem, de 64 anos, foi detido no concelho de Leiria e está obrigado a permanência na habitação por suspeitas do crime de violência doméstica. Além disso, o detido está também proibido de contactar a vítima, anunciou, esta segunda-feira, a Procuradoria em comunicado.

A Procuradoria da República da Comarca de Leiria referiu que "os factos que o Tribunal considerou fortemente indiciados ocorreram durante cerca de 13 anos", até ao mês de abril no concelho de Leiria.

De acordo com a mesma entidade, "o arguido molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, com quem vivia maritalmente, desferindo-lhe bofetadas, murros e empurrões, e apertando-lhe o pescoço", sendo que "também a insultou, dirigindo-lhe nomes ofensivos, e a ameaçou de morte".

O homem já tinha sido condenado por "crimes de ofensa à integridade física, ameaça, maus-tratos a cônjuge ou análogo, e roubo", lê-se ainda no comunicado.

Depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial, na quarta-feira, foi determinado ao arguido que aguardasse o desenvolvimento do processo "sujeito às medidas de coação de obrigação de permanência na habitação, com sujeição a fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, e de proibição de contactar, por qualquer meio, com a vítima".