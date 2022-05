Efemérides de 3 de Maio (2022)

2007 - A criança britânica de 3 anos, Maddie, foi dada como desaparecida já há 15 anos num complexo turístico na Praia da Luz, em Lagos, onde se encontrava de férias com os pais – não reaparecendo mais até hoje.





1494 Cristóvão Colombo (1451-1506) ‘descobriu’ o território da atual Jamaica (na altura, reivindicada por Espanha, para quem ele trabalhava) há 528 anos, depois de ter chegado às Caraíbas em 1492.

1791 A primeira Constituição Moderna da Europa, a Constituição Polaca de Maio, foi proclamada pela Sejm há 231 anos..

1911 Foi criada há 111 anos a Guarda Nacional Republicana, com base nas Guardas Municipais do constitucionalismo real, mas neste caso para defender a República.

1924 Portugal conquistou a Medalha (a sua 1ª olímpica) de Bronze em hipismo nos Jogos Olímpicos de Paris, iniciados há 98 anos, com uma equipa de 3 militares (José Mouzinho de Albuquerque, Aníbal Borges de Almeida e Hélder de Sousa Martins).

1950 Iniciou-se há 72 anos o julgamento de Álvaro Cunhal (1913-2005, líder formal do PCP entre 1961-95) e de outros dirigentes do mesmo partido, por alegados crimes políticos.

1960 A Casa de Anne Frank (1929-45, vítima do nazismo, e tornada célebre pelos seus diários), em Amsterdão, foi aberta ao público há 62 anos.

2006 Apresentaram-se há 16 anos (Governo de Sócrates) as principais medidas da reforma da segurança social, para a sustentabilidade do sistema.

2007 A criança britânica de 3 anos, Maddie, foi dada como desaparecida já há 15 anos num complexo turístico na Praia da Luz, em Lagos, onde se encontrava de férias com os pais – não reaparecendo mais até hoje.

2008 A Marcha Global da Marijuana 2008 decorreu há 14 anos em 232 cidades do mundo, entre elas Lisboa, Porto e Coimbra, com o objectivo de pedir a regulamentação, legalização e consequente descriminalização do consumo das drogas leves.

2018 Afonso Dhlakama, então presidente e fundador da Renamo, morreu aos 65 anos, há 4, refugiado na serra da Gorongosa, no centro do país, desde 2016.

2021 A Agência de Proteção Ambiental dos EUA deu há 1 ano o primeiro passo significativo contra as mudanças climáticas ao anunciar novos limites para hidrofluorcarbonos (menos 85% em 15 anos).