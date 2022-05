Lucro do BPI desce para 49 milhões no primeiro trimestre

"Na atividade em Portugal, o resultado líquido do BPI ascendeu a 28 milhões de euros. A comparação com o resultado homólogo (54 milhões de euros) é afetada por incluir no 1º trimestre de 2021 ganhos extraordinários de 23 milhões de euros com a venda de créditos não produtivos".





O Banco BPI registou um lucro consolidado de 49 milhões de euros no 1.º trimestre, face aos 60 milhões verificados no período homólogo.

"A atividade do Banco no 1º trimestre foi muito positiva, com crescimento dos proveitos, com ganhos de quota de mercado em praticamente todos os segmentos comerciais, ao mesmo tempo que manteve os custos contidos, apesar do forte investimento na transformação digital", diz João Pedro Oliveira e Costa, Presidente Executivo do banco.

O produto bancário comercial registou um crescimento de 4% face ao período homólogo, situando-se nos 189 milhões de euros.