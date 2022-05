Governo não mexe no ISP, mas gasóleo fica mais barato

As alterações nos preços variam com os descontos da taxa do ISP, que vão se manter na próxima semana.





Mais uma sexta-feira, mais uma mexida nos preços dos combustíveis. Desta vez, são os consumidores do gasóleo que vão usufruir de uma redução de 6,8 cêntimos por litro, ao passo que os de gasolina vão sofrer ligeiramente com um aumento de um cêntimo por litro. As alterações nos preços variam com os descontos da taxa do ISP, que vão se manter na próxima semana.

"Na próxima semana, as taxas unitárias do ISP ficarão inalteradas, mantendo-se a aplicação dos descontos atualmente em vigor", explica o Ministério das Finanças num comunicado divulgado hoje.

Portanto, na próxima semana o alívio geral da carga fiscal sobre os combustíveis por via do mecanismo de atualização semanal do ISP, assim como da "redução das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa de IVA de 13%", continuará a totalizar 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 22,5 cêntimos por litro de gasolina.

O Ministério das Finanças recorda ainda que esta situação "será reavaliada na próxima sexta-feira, dia 20 de maio", na sequência da revisão semanal do mecanismo de atualização do ISP.