Altice. Receitas aumentaram 11,5% para 612,5 milhões no 1.º trimestre

As receitas da Altice Portugal aumentaram, no primeiro trimestre, 11,5% face ao ano anterior, atingindo 612,5 milhões. O EBITDA cresceu 8,7% alcançando 222 milhões e o investimento foi de 102,9 milhões neste período.

A empresa esclareceu que a evolução homóloga das receitas no 1.º trimestre do ano "assentou no crescimento dos negócios fixo e móvel, da base de clientes e do leque de serviços da empresa, impulsionando a trajetória deste indicador e mantendo a tendência de crescimento dos trimestres anteriores", acrescentando que "ambos os segmentos, consumo e serviços empresariais, apresentaram um desempenho operacional sólido e na trajetória de crescimento, baseado na aposta num leque de serviços inovador, claramente diversificado, convergente e alavancado em elevados padrões de qualidade de serviço, segurança e robustez das redes e infraestruturas de telecomunicações".

A operadora contou com um acréstimo de 215,3 mil adições líquidas no negócio móvel, das quais 96,4 mil em clientes pós-Pagos. Já os serviços fixos conseguiram mais 32,3 mil adições líquidas neste trimestre, enquanto os clientes únicos do segmento consumo cresceram +14,1 mil durante os últimos 12 meses, "alavancados na manutenção do ritmo de adições e da manutenção do churn em níveis record", refere em comunicado.

O EBITDA voltou a revelar crescimento no 1º trimestre de 2022, com +8,7% face ao trimestre homólogo de 2021, totalizando 222 milhões de euros. "O crescimento do EBITDA resulta do crescimento constante da base de subscritores que impulsionam a receita e da disciplina de controlo dos custos operacionais".

O investimento totalizou 102,9 milhões de euros no 1º trimestre, refletindo o reforço da rede móvel, aposta no 5G e na expansão da maior rede de fibra ótica de Portugal, atingindo 6,1 milhões de casas servidas com fibra ótica; +65 mil novas casas foram adicionadas no território nacional. "O reforço da rede móvel impulsionou uma penetração de 4G para 99,8% no trimestre e a aposta na implementação da nova tecnologia 5G é fundamental para garantir a eficácia da estratégia da Altice Portugal, ligando pessoas com a melhor tecnologia disponível, para manter a liderança do setor em Portugal".