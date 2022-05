Efemérides de 20 de Maio de 2022

325 Realizou-se há 1697 anos o Primeiro Concílio de Niceia, organizado e dirigido pelo Imperador romano Constantino (que no entanto não votou), segundo os moldes do Congresso de Roma.

1871 Foi publicado há 251 anos o manifesto das Conferências Democráticas no jornal A Revolução de Setembro, promovidas pelo grupo do Cenáculo, de Antero de Quental, Eça de Queirós e Oliveira Martins, que começaram dois dias depois, no Casino Lisbonense – e haveriam de ser proibidas a meio.

1954 No decreto-lei aprovado há 68 anos, o Estatuto dos Indígenas Portugueses das então ‘Províncias’ da Guiné, Angola e Moçambique dividia a população em três grupos: os brancos, os assimilados e os indígenas.

1974 Américo Thomaz e Marcello Caetano, Presidentes da República e do Conselho entes do 25 de Abril, partiram para o exílio no Brasil há 48 anos, depois de uma breve passagem pela Madeira.

1984 Terminou, na Figueira da Foz, há 38 anos, o congresso constituinte da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

1987 Otelo Saraiva de Carvalho, estratega do 25 de Abril, foi condenado, pelo Tribunal de Monsanto, a 15 de anos de prisão, por crime de organização terrorista.

1990 Carlos Carvalhas, na altura com 48 anos, foi nomeado para o recém-criado cargo de secretário-geral adjunto do partido, durante o XIII Congresso, na preparação para a substituição da liderança de Álvaro Cunhal (1913-2005).

2002 A independência de Timor-Leste foi reconhecida formalmente por Portugal, após 23 anos de domínio indonésio, há 20 anos..

2011 O conselho de administração do FMI aprovou há 11 anos um acordo de ajuda externa a Portugal, no âmbito do seu instrumento de financiamento.

2019 A Google e grandes tecnológicas dos EUA cortaram há 3 anos o fornecimento dos seus serviços ao gigante chinês das telecomunicações Huawei.

2020 A OMS relatou há 1 ano o maior número casos de Covid 19 então registado num único dia – 106.000 em todo o mundo – antes das Omicrons.

2021 A Wikipédia em espanhol fez 20 anos, a portuguesa fê-los uns dias antes como aqui se disse, enquanto a original, em inglês, surgiu em Janeiro de 2001.