"Não há grandes dúvidas de que no próximo inverno haverá uma nova vaga"

Portugal foi o primeiro país europeu a enfrentar a força da subvariante BA.5 da Omicron, o segundo no mundo depois da África do Sul. Voltou a aparecer na liderança de diagnósticos e mortes por milhão de habitantes. À frente da equipa que estuda a diversidade genética do SARS-CoV-2 no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), João Paulo Gomes, microbiologista, explica o que se sabe e o que não se sabe e admite que, há um ano, ninguém pensaria num novo crescimento exponencial de infeções numa primavera quase verão. Diz que, perante o que tem sido o comportamento do coronavírus, uma vaga no próximo inverno parece certa e que ninguém pode dizer quanto tempo vai durar este ‘vai e vem’ de variantes, que é muito diferente do que se passa com a gripe.

Portugal é o primeiro país europeu a ter a BA.5 dominante, o segundo país depois da África do Sul. Encontram alguma explicação?

Não temos uma explicação. Com base no que aconteceu antes, pensamos que poderá ter havido várias introduções desta linhagem num período mais precoce do que noutros países, isso levou a várias cadeias de transmissão e fez com que, em termos epidemiológicos, tenha ganho uma relevância que ainda não vemos noutros países, mas em Espanha por exemplo também já está a crescer.

Tendo em conta que países como o Reino Unido e até Espanha até já estavam com menos restrições há mais tempo que Portugal, isso não poderia ter acontecido também lá?

Depende sempre muito do timing das introduções, do contexto. Acredito que ter sido aqui terá sido casual. E por exemplo a BA.4 é considerada tão transmissível como esta BA.5 e não tivemos um único caso no nosso país. Na Áfrca do Sul, onde estas subvariantes foram detetadas, a BA.4 tem até uma prevalência superior à BA.5. As duas em conjunto dominam a situação e contribuíram para o aumento de casos, mas eles têm até mais BA.4 e nós não detetámos um único caso, o que já aconteceu noutros países. Dou outro exemplo: os EUA estão a ser assolados com um aumento de frequência de uma outra linhagem, a BA.2.12.1, que é considerada também muito transmissível. E é fácil perceber quando o são: são as variantes mais transmissíveis que se sobrepõe às anteriores com esta rapidez. Em Portugal esta subvariante só apareceu há duas semanas. Não temos muitos casos, mas já está disseminada em três regiões. Significa que daqui a um mês vai estar em competição com esta BA.5 que agora se tornou dominante? Não sabemos.

A substituição por outro lado não implica que os casos disparem. Em fevereiro a subvariante BA.2 substituiu a BA.1 e não houve uma explosão de infeções como nas últimas semanas. É um dos pontos que temos em comum com a África do Sul. Que conclusões se podem tirar?

Tem havido situações distintas, mas geralmente repetem-se noutros países. A variante Alpha dominou o mundo inteiro. Sabemos que a onda cá resultou de múltiplas introduções do Reino Unido. Por causa dos voos pela altura do Natal de 2020, fomos invadidos por introduções e duas ou três semanas depois o nosso cenário era igual ao do Reino Unido. Tivemos uma curva com um delay de duas ou três semanas, mas foi exatamente igual, como viria a ser noutros países. Agora com esta BA.5 o que estamos a viver em Portugal vai com certeza passar-se noutros países com um atraso de algumas semanas.

E consegue perceber-se de onde vieram essas introduções de BA.5, como no início percebemos que o vírus chegou de Itália e depois com a Alpha de Inglaterra?

Não. Não temos dados e é cada vez mais difícil fazer essa análise até porque os inquéritos epidemiológicos agora são feitos de uma maneira diferente, com autopreenchimento por parte das pessoas. Quando tentámos perceber o historial de viagem dos primeiros casos que analisámos de BA.5, essa informação estava omissa. Quando os casos são muitos torna-se muito complicado fazer esse seguimento.

