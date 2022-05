Kim Jong-un carrega caixão de mentor

Foi visto a colocar terra no caixão de Hyon com as próprias mãos em vez de usar pá.





O líder norte-coreano Kim Jong-un compareceu no domingo no funeral do marechal Hyon Chol Hae, que foi seu mentor, e ajudou a carregar o seu caixão. “O nome de Hyon Chol-hae será sempre lembrado juntamente com o ilustre nome de Kim Jong-il”, disse Kim Jong-un durante o funeral.

O marechal Hyon é mencionado como uma figura crucial que ajudou Kim Jong-un a preparar-se para assumir o poder antes da morte de seu pai e antecessor Kim Jong Il em 2011.Hyon, que era conselheiro geral do Ministério da Defesa Nacional, morreu de falência múltipla de órgãos em 19 de maio, aos 87 anos, de acordo com a agência de notícias KCNA.

Através de imagens divulgadas pela televisão estatal norte-coreana KRT, Kim Jong-un pode ser observado a carregar o caixão do alto oficial militar. Kim foi visto a colocar terra no caixão de Hyon com as próprias mãos em vez de usar pá.

O norte-coreano não utilizou máscara ao contrário das restantes pessoas presentes no ritual. O funeral aconteceu dias depois de Pyongyang ter declarado que o surto de covid-19 está sob controle.