Temperaturas sobem e Faro pode chegar aos 33 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta segunda-feira, céu geralmente muito nublado, com chuva fraca no litoral Norte e Centro, além de uma subida de temperatura, mais acentuada no Algarve, onde Faro pode ultrapassar os 30 graus.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10ºC na Guarda e em Bragança, e os 17 em Faro, enquanto as máximas vão variar entre os 20 em Viana do Castelo e os 33 em Faro.

Em relação ao risco de incêndio o IPMA indica que Tavira, São Brás de Alportel e Loulé, no distrito de Faro, estão em alerta máximo.

Em perigo muito elevado de incêndio, encontram-se 39 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Guarda, Viseu e Bragança em perigo muito elevado de incêndio.

O perigo de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até sexta-feira.