Juíza pode rever medidas de coação de José Sócrates

A magistrada Margarida Alves está a aguardar a resposta do SEF e da Interpol ao seu pedido de informações sobre as viagens realizadas por José Sócrates ao Brasil e, em função delas, ponderará um agravamento as medidas de coação aplicadas ao ex-primeiro-ministro.





por Felícia Cabrita e José Miguel Pires

A juíza Margarida Alves, presidente do coletivo que vai julgar José Sócrates por falsificação de documentos e branqueamento de capitais, pode vir a alterar as medidas de coação impostas ao ex-primeiro-ministro, para outras mais pesadas, após o antigo governante não ter dado explicações ao tribunal mesmo após interpelação para que justificasse as viagens ao estrangeiro, nomeadamente ao Brasil.

A magistrada que preside ao coletivo de juízes no âmbito da Operação Marquês já tinha enviado um pedido ao SEF e à Interpol, de forma a obter informações sobre as viagens do ex-primeiro-ministro ao Brasil, desde 9 de abril de 2021 até à atualidade. «Solicito a vossa excelência, se digne providenciar no sentido de ser prestada a seguinte informação, acerca da pessoa abaixo indicada [José Sócrates] e com referência ao período compreendido entre 9 de abril de 2021 e a presente data: das datas registadas de saídas do território nacional e subsequentes entradas no mesmo, bem como dos períodos de permanência do arguido em território brasileiro», lê-se no ofício enviado nesta terça-feira, e que surgiu na sequência de um requerimento apresentado na semana passada pelo Ministério Público (MP) a pedir «que se oficie ao SEF solicitando que se digne informar este tribunal» sobre as datas de ausências de José Sócrates do território nacional.

