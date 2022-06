NOS Primavera Sound. As viagens ao passado e ao presente de Beck e Pavement no segundo dia de festival

Beck, Pavement, King Krule e Slowdive marcaram o segundo dia do festival NOS Primavera Sound, que decorre no Parque da Cidade do Porto até amanhã.





Mais um dia, mais uma lista variada de artistas que pisaram os diferentes palcos do NOS Primavera Sound, que tomou de assalto o Parque da Cidade do Porto, onde ficará até este sábado, último dia da edição de 2022.

O segundo dia do festival começou em altas bem cedo, com a visita da britânica (com origens japonesas) Rina Sawayama, que trouxe até ao palco Cupra um pouco do seu eclético estilo, que mistura Rock com Hip Hop, e que tem um fio condutor indissociável da sua música: o amor próprio. Sawayama brilhou com a sua caraterística energia e presença em palco, brindando os festivaleiros com uma setlist preparada especialmente para promover os temas do auto-amor, da auto-aceitação e, acima de tudo, da luta pelos direitos da comunidade LGBT, aproveitando o mote de estarmos no mês de junho, dedicado a esta luta.

A festa continuou, no entanto, no palco principal, onde os ingleses Slowdive deram um cheirinho da sua magia. Com o pano de fundo a ser composto pelo pôr-do-sol, os Slowdive deram a banda sonora perfeita para ver o dia transformar-se em noite, com temas como Slomo e Crazy for You.

A banda inglesa até poderá contar já cerca de 30 anos de existência, mas não parece ainda ter perdido o toque que atrai milhares de fãs todos os anos aos seus concertos.

Houve ainda tempo para desfrutar dos também britânicos King Krule, no palco Cupra, mas o primeiro destaque da noite estava ainda por chegar: Beck apareceu no palco NOS, com toda a pompa e circunstância caraterísticas, e fez uma viagem no tempo pela sua discografia. De Devil's Haircut a Up All Night, passando por Wow e Hell Yes, o concerto do artista de Los Angeles foi acompanhado por um incrível espetáculo de luzes e animações, que não deixaram de lado as icónicas imagens da Califórnia, mais especificamente da cidade origem do artista.

Curiosamente, sentiu-se um público maior para Beck do que para Pavement, a banda cabeça de cartaz para este segundo dia do Primavera Sound, que aterrou no palco principal para servir os festivaleiros com a 'crème de la crème' da sua discografia.

A noite ainda continuou no palco Binance, em português, com Chico da Tina, artista oriundo de Viana do Castelo que trouxe ao Primavera Sound o seu caraterístico e peculiar estilo, que mistura música tradicional minhota com trap.

O NOS Primavera Sound finda neste sábado, dia 11, com concertos de Gorillaz, Interpol e Little Simz, entre outros.