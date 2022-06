Produção automóvel sobe 1,9% em maio

Foram produzidos 25 163 veículos automóveis, em maio, um aumento de 1,9% face ao mês homólogo de 2021. Os dados foram revelados pela ACAP e indicam, no entanto, que em termos acumulados, nos cinco meses do ano, saíram das fábricas instaladas em Portugal 118 429 veículos, ou seja, menos 13% quando comparado com igual período do ano passado.

De acordo com os mesmos dados, as exportações apresentam um grande peso para o setor, já que 97,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que “contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”. A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 94,3% – com a Alemanha (21,2%), França (18%), Itália (13,8%) e Espanha (7,7%) no topo do ranking.

Quanto à montagem de veículos automóveis em Portugal, em maio foram montados 11 veículos pesados, tendo representado um decréscimo de 21,4% face a igual mês do ano de 2021. Já em termos acumulados, de janeiro a maio, a montagem de veículos pesados apresentou uma queda de 70,8% face igual período do ano anterior, representando 31 veículos montados em 2022.