Falta de credibilidade russa

É que para a Rússia de Putins e Lavrovs todas as guerras são boas, incluindo as alimentares.





Nesta guerra da Ucrânia, a falta de credibilidade internacional russa é tão grande, que todos tendem e pensar que o Kremlin de Putin tem as ideias mais pequenas e saloias nas propostas que faz.

Vem isto a propósito das últimas tentativas de Lavrov sobre a alimentação internacional. Todos acharam que a Rússia só pretendia a desminagem de Odessa, para poder entrar por ali dentro. Ou então é Lavrov que não tem jeito nenhum para falar, ou não pode mesmo fazê-lo mais, depois do que já disse neste conflito. Mas lá que vai arranjando, para a Rússia, inimigos esfomeados, designadamente em África, lá isso parece que vai fazendo.

Entretanto, alguns cereais ucranianos já chegaram ao Ocidente, sem serem atacados por russos. Será que eles afinal os vão deixar passar pela via alternativa negociada pela Ucrânia? Vamos ver se chegam mais.

É que para a Rússia de Putins e Lavrovs todas as guerras são boas, incluindo as alimentares. E, pelos vistos, as sanções estão mesmo a fazer-lhes mossa.