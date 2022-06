Derrota caseira afunda britânicos

Está concluída a primeira maratona de jogos da Liga das Nações que preencheu as duas últimas semanas. A prova vai apenas ser retomada em setembro, mas a quarta ronda, a última antes da paragem, ficará para a história com as goleadas sofridas pela Itália e Inglaterra na passada terça-feira.

Do grupo A3 da Liga das Nações saiu uma Alemanha a humilhar a campeã europeia Itália (5-2), enquanto a Hungria levou a Inglaterra à pior derrota em casa em quase um século (0-4).

Em Mönchengladbach, Kimmich abriu o marcador logo aos 10 minutos, contra uma campeã europeia de fora do Mundial 2022. Gundogan ainda conseguiu ampliar a vantagem antes do intervalo, aos 45+4, seguiu-se Müller (51) e um ‘bis’ de Werner (68 e 69). Os italianos ainda conseguiram minimizar os estragos com tentos de Gnonto (78) e Bastoni (90+4).

Já a seleção inglesa não jogava, com adeptos, em Wolverhampton desde 1956, mas aos 80 minutos os ingleses começaram a abandonar as bancadas às centenas, dada a humilhação, e nova derrota frente aos húngaros, que já tinham vencido em casa por 1-0.

A vitória estava praticamente garantida: Sallai ‘bisou’, aos 16 e aos 70, e Nagy fez o 3-0 aos 80, antes de Gazdag impor a pior derrota caseira em quase um século à Inglaterra, aos 89.

Nas contas, a Hungria vai na frente, com sete pontos, mais um do que os alemães, segundos na classificação do grupo. A Itália soma cinco e a Inglaterra está em risco de ‘descer’, com apenas dois pontos amealhados.

No grupo A4, mais previsível, os Países Baixos tiveram ainda assim de suportar um ‘drama’ nos descontos para derrotar o País de Gales, por 3-2, e seguirem na liderança, com 10 pontos. Golos de Lang (17) e Gakpo (23) deram uma liderança folgada mas que não durou muito, graças a Williams (26), e a um penálti marcado pelo capitão Gareth Bale, aos 90+2, que parecia ‘garantir’ um empate aos galeses. Mas Memphis Depay encontrou caminho para o golo decisivo no minuto seguinte, ao finalizar na área para garantir o triunfo holandês.

A três pontos dos Países Baixos está a seleção da Bélgica, que contou com o defesa do Benfica Vertonghen a titular e com um golo de Batshuayi, aos 16, para voltar a vencer a Polónia.

Os polacos jogampela sobrevivência no principal escalão em setembro, à ‘custa’ dos galeses, que somam um ponto contra quatro da equipa de Lewandowski.

No grupo B1, a Ucrânia lidera com mais um ponto do que a Escócia, após empatar a uma bola com a Irlanda, que soma quatro pontos. Por seu lado, os escoceses golearam a Arménia (4-1), última com três, e são segundos, com seis pontos.

No B3, é a Bósnia e Herzegovina que comanda, após quatro jogos sem derrotas, tendo batido a Finlândia por 3-2. Montenegro é segundo, a um ponto, depois de ter ido à Roménia vencer por 3-0 o último classificado.

A Turquia está cada vez mais próxima de subir no C1, ao somar a quarta vitória em quatro jogos ante a Lituânia (2-0), que perdeu os jogos todos. Os turcos somam mais cinco pontos do que o Luxemburgo, segundo após empatar com as Ilhas Faroé (2-2).

No D1, Andorra perdeu por 2-1 com a Moldova. Contudo, apesar do triunfo moldavo, é a Letónia que está quase apurada para o escalão C, após vencer no Liechtenstein por 2-0.

Os jogadores vão agora de férias. A Liga das Nações volta no mês de setembro.