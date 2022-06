Cristiano Ronaldo deixa mensagem ao Sporting: "Espero ver-vos em breve"

Vídeo foi partilhado nas redes sociais do clube.





Cristiano Ronaldo, apesar de estar de férias, fez questão de assinalar os 20 anos da Academia do Sporting, com uma mensagem em vídeo dirigida ao clube onde fez a sua formação.

O jogador sublinhou o “orgulho” que sentia em dar o nome à academia do clube e terminou com: "Espero ver-vos em breve".

O vídeo foi partilhado nas redes sociais do Sporting, com a legenda: “A mensagem do nosso Cristiano”.

A mensagem do nosso @Cristiano 💚 pic.twitter.com/oMuVFkow27 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 21, 2022