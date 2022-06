Temperaturas sobem mas nebulosidade mantém-se

Esta quarta-feira as temperaturas mínimas vão subir mas mesmo assim ainda ficam aquém daquilo que seria expectável para o segundo dia de verão.

As temperatuas máximas mais elevadas estão previstas para os distritos de Évora e Beja, onde os termómetros devem atingir os 25ºC, seguindo-se Setúbal e Santarém, onde, no período de mais calor, as temperaturas devem chegar aos 24ºC.

Por outro lado, as temperaturas mínimas mais baixas devem rondar os 9ºC, nos distritos de Bragança e da Guarda.

Apesar da subida das temperaturas, o ceú continuará encoberto, estando ainda previstos aguaceiros nas regiões do Norte e do Centro.