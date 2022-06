Miguel Oliveira termina em nono lugar no Grande Prémio de Assen

O português segue no 10.º lugar do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, com 71 pontos.





Miguel Oliveira (KTM) ficou, este domingo, em nono lugar no Grande Prémio de Assen, nos Países Baixos, de MotoGP.

O piloto português terminou a 11.ª prova do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo a 8,325 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

O pódio da corrida foi preenchido por uma estreia. O também italiano Marco Bezzecchi (Ducati) conquistou hoje o primeiro pódio da carreira na segunda posição, a 0,444 segundos, e o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 1,209 segundos.

Já o líder do campeonato do mundo, o francês Fábio Quartararo (Yamaha) caiu duas vezes e acabou por abandonar a prova, no entanto este resultado não foi suficiente para o retirar do topo da tabela classificativa, tendo 172 pontos e 21 de vantagem sobre Aleix Espargaró, que foi quarto classificado.

O português Miguel Oliveira segue no 10.º lugar, com 71 pontos.