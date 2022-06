Chega quer demissão de Pedro Nuno Santos mas não afasta hipótese de Costa manter ministro

O Chega também já reagiu à polémica entre António Costa e Pedro Nuno Santos e defende a demissão do ministro, mas faz questão de sublinhar que o histórico do chefe do Executivo demonstra que este costuma ‘segurar’ os titulares.

"Diz uma coisa, depois diz outra coisa... Vamos ver o que fará e ao final da tarefa já teremos uma reação mais consistente", afirmou Pedro Pinto, lembrando o caso de vários ministros, que apesar das polémicas e da pressão política e da opinião pública, que Costa manteve no cargo, como Eduardo Cabrita, Constança Urbano de Sousa ou, mais recentemente, com Marta Temido, cuja demissão foi também pedida pelo Chega.

"Isto prova, ao contrário do que disse o senhor primeiro-ministro, que este Governo não está coeso e muito menos é credível. Falta coesão no Governo, percebe-se aqui que existe um mal-estar entre António Costa e Pedro Nuno Santos e não queremos pensar que não há diálogo entre o primeiro-ministro e os seus ministros”, afirmou o deputado do Chega, em declarações à TSF.

“Pedro Nuno Santos não poderá continuar neste Governo, mas com a ministra da Administração Interna, com o ministro Eduardo Cabrita, inclusive agora com a ministra Marta Temido, percebemos que António Costa gosta muito de segurar os seus ministros no Governo", acrescentou Pedro Pinto.