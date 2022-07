Sismo de 2,1 na escala de Ritcher registado nos Açores

Um sismo de magnitude 2.1 na escala de Ritcher foi este sábado sentido na Ilha Terceira, nos Açores, de acordo com um comunicado do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O evento ocorreu pelas 15h27 (uma hora a mais do que em Lisboa) com epicentro a três quilómetros de Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo e, ainda segundo o CIVISA, foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada, na freguesia de Serreta.

Recorde-se que a escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição" e o nível III corresponde a um evento "fraco", que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, pode ser "sentido dentro de casa", e a sua "vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".