Efemérides de 7 de Julho (2022)

1954 - Elvis Presley (1935-77), ainda hoje conhecido por Rei do Rock, e que justificará o sucesso do filme que actualmente o retrata, com um alcance vocal único e uma ousadia especial a dançar, estreou-se há 68 anos na rádio (o meio de comunicação mais importante da época), em Memphis, com a canção "That's all Right" – tendo uma morte misteriosa e cedo de mais, apesar da conhecida vida desregrada.





1456 O Papa Calisto III (1378-1458, eleito em 1455) absolveu há 566 anos Joana d'Arc (1412-31) da acusação de heresia, 25 depois da sua morte na fogueira da Inquisição, com apenas 19 anos, vindo ainda a ser canonizada em 1920 por Bento XV (1854-1922, eleito em 1914) e beatificada em 1909 pelo antecessor Pio X (1835-1914, eleito em 1903).

1809 Chegou a Lisboa há 212 anos o poeta inglês Lord Byron (1788-1824), uma das figuras internacionais mais influentes do romantismo, que marcou para sempre por exemplo a vila de Sintra – povoação que imortalizou num poema seu, a par da ironia sobre o carácter dos portugueses.

1974 No meio das guerras internas do MFA, sobretudo entre os comunistas e radicais, por um lado, e os democratas então liderados pelo PS, do outro lado, no pós-25 de Abril, foi criado há 48 anos o Comando Operacional do Continente, COPCON, que ficou sob a liderança do instável e mítico Otelo Saraiva de Carvalho (1936-2021).

1988 O então primeiro-ministro Cavaco Silva (1985-95) começou há 34 anos o processo de reprivatizações, com a aprovação da venda do Banco Totta e Açores e da Unicer, em bolsa, até 49 por cento do capital.

2007 Espetáculos simultâneos do Live Earth há 15 anos nos sete continentes chamaram a atenção da opinião pública para as alterações climáticas no planeta.

2004 O presidente da Enron, Kenneth Lay, foi acusado há 18 anos pela falência fraudulenta da empresa energética norte-americana.

2013 D. Manuel Clemente (n.1948) tomou posse há 8 anos como o 17.º Patriarca de Lisboa, embora só fosse designado cardeal em 2015, depois de ter já sido bispo do Porto (2007-13) e Auxiliar de Lisboa (2000-07).

2017 Primeira reunião oficial, há 4 anos, de Trump e Putin no início da Cimeira do G20 em Hamburgo (Alemanha).

2021 Na Venezuela, Caracas, no meio de todos os seus problemas, iniciaram-se há 1 ano os ‘Enfrentamentos na Cota 905 entre as forças policiais contra a Megabanda criminal de 'el Koki' (Carlos Luís Revete), 'el Vampi' (Carlos Calderón Martínez) y 'el Galvis' (Garbis Ochoa Ruíz).