Fábrica de Palmela pode bater recordes este ano

No ano passado, a empresa exportou mais de 99% dos veículos que produziu e pesou 1,5% do PIB.





Todos os dias saem da linha de montagem da Autoeuropa 890 carros com destino aos mercados europeu e asiático. A fábrica de Palmela nasceu a partir de uma joint-venture criada pela Volkswagen e pela Ford com o objetivo de construir em Portugal uma fábrica multimarca para a produção do Sharan, Ford Galaxy e SEAT Alhambra. Em julho de 1991 foi assinado um contrato de investimento com o Estado Português, sendo até hoje o maior investimento estrangeiro em Portugal. No entanto, quatro anos mais tarde, em janeiro de 1999, o Grupo Volkswagen assumiu 100% do capital social.

A partir de 2021, o T-Roc ocupou 95% do programa diário de produção. Só no ano passado, a de Palmela foram produzidas 210.754 unidades, em que cerca de 99,2% teve como destino o mercado internacional – apenas 0,8% foi para o mercado nacional – sendo responsável por 5% das exportações nacionais e pesa 1,5% do produto interno bruto (PIB), contando com 5.124 colaboradores. A Autoeuropa foi assim ancora para o crescimento dum dos maiores clusters exportadores nacionais, com fabricação/montagem de veículos e industria de componentes.

A Autoeuropa está a caminho do segundo melhor ano de sempre. A administração da fábrica de Palmela melhorou as previsões de produção para 2022, contando com o alívio da crise dos semicondutores que tem afetado a fábrica nos últimos 12 meses. Os operários da fábrica, perante esta perspetiva, já exigem uma compensação nos salários por causa da escalada da taxa de inflação. As novas estimativas apontam para a produção de cerca de 230 mil unidades para todo o ano de 2022, segundo comunicado da comissão de trabalhadores da fábrica. O novo número apenas fica atrás do recorde de 2019, quando saíram 254.600 automóveis da unidade do grupo Volkswagen em Portugal.

As novas estimativas apontam para a produção de cerca de 230 mil unidades para todo o ano de 2022, segundo comunicado da comissão de trabalhadores da fábrica. O novo número apenas fica atrás do recorde de 2019, quando saíram 254.600 automóveis da unidade do grupo Volkswagen em Portugal.

A importância da Autoeuropa para a região de Setúbal mede-se também pela atratividade sobre outras empresas estrangeiras como a Schenellecke, Bentler, SAS Automotive Systems, Vanpro, Action e Wheels, e as portuguesas Palmetal e Inapal Plásticos, entre muitos outros fornecedores e prestadores de serviços.