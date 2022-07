Casal morre ao tentar escapar das chamas do incêndio em Murça

Notícia atualizada às 20h54

Um casal de idosos com mais de 80 anos morreu, esta segunda-feira, quando estavam a tentar fugir das chamas do incêndio em Murça num automóvel. Nenhum conseguiu resistir aos ferimentos.

Segundo avançou a RTP, a morte foi confirmada no local. Estas são as primeiras vítimas, ainda que de forma indireta, do incêndio que está a deflagrar Murça, no distrito de Vila Real.

Os idosos com mais de 80 anos foram encontrados mortos dentro de um carro despistado na aldeia de Penabeice, no concelho de Murça, confirmou o presidente da Câmara Municipal, Mário Artur Lopes, à agência Lusa.

O acidente aconteceu "numa zona queimada e o carro estava carbonizado", indicou o autarca.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) já encetou uma investigação ao acidente.

Vila Real é o distrito de Portugal continental que atualmente está a sofrer mais com os incêndios e consecutivamente onde estão mais bombeiros a combater fogos.