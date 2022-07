Portugal mantém-se em situação de alerta até quinta-feira

A situação de alerta para Portugal continental vai manter-se até ao dia 21 de julho, quinta-feira, e será reavaliada novamente nesse dia, adiantou o ministro da Administração Interna.

Segundo José Luís Carneiro, a decisão foi influenciada pela “auscultação de todos os agentes e estruturas da Proteção Civil, e muito particularmente a avaliação feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera".

Desta forma, continua a ser proibido o acesso e permanência no interior dos espaços florestais, bem como a realização de queimadas e de trabalhos nos espaços florestais com qualquer tipo de maquinaria, exceto em situações de combate aos incêndios e de operações de rechega.

A colheita de cereais, entre as 7h e as 11h da manhã, e entre as 18h e as 23h é, também, uma exceção às proibições.

"Lembramos que a situação de alerta é uma situação que comporta a avaliação de risco de incêndio em várias regiões do país e, como disse da última vez em que aqui estive, a partir do dia 22, 23 [de julho], prevê-se que possa haver o recrudescimento das temperaturas e, nomeadamente, o aumento da percentagem do território nacional que se encontrará em risco de seca extrema", adiantou o ministro.

A situação de alerta - nível de resposta mais baixo previsto na Lei de Bases da Proteção Civil - está em vigor em Portugal continental desde as 00h00 de segunda-feira. Na passada semana, o país esteve durante sete dias em situação de contingência devido ao calor extremo que provocou um excesso de incêndios.