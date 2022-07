"Não há um italiano que pense que a democracia está em risco se eu for primeira-ministra"

Presidente do Fratelli d’Italia, partido que lidera as sondagens para as eleições de setembro, Giorgia Meloni é apontada como a próxima primeira-ministra de Itália. Em entrevista exclusiva ao Nascer do SOL, diz estar pronta para comandar a direita no regresso ao poder.





Nas eleições de 2018, o Fratelli D’Italia obteve 4,4% dos votos. Neste momento, nas sondagens, lidera com 23% das intenções de voto. O que está por trás desse crescimento exponencial em tão pouco tempo? Considera que os eleitores querem dar voz a novos partidos e pessoas?

Os italianos apreciaram a nossa consistência. Na última eleição de 2018, declaramos solenemente a nossa relutância em nos aliarmos a partidos de esquerda, e fomos o único partido a permanecer fiel a essa posição. Durante a fase mais grave da pandemia, lutámos para conciliar o direito à saúde com o direito ao trabalho e a prosperidade económica das empresas, não descurando a ciência, mas tentando proteger as empresas das restrições mais duras na Europa, decididas sem qualquer fundamento. Estivemos na oposição, mas trabalhamos sempre para entregar propostas concretas e com espírito patriótico, nunca montados na irritação popular ou na demagogia. Estou confiante de que os italianos serão capazes de reconhecer isso.

O colapso do Governo Draghi abriu as portas para um novo processo eleitoral, mas a fragmentação do Parlamento italiano obriga os partidos a formar coligações para garantir uma maioria estável. Só a direita reúne condições para isso. É vista como líder natural deste bloco. Está pronta e disposta a negociar nesse sentido?

Na verdade, o sistema italiano tende a ser bipolar desde 1994. Hoje, o centro-direita unido governa 15 das 20 regiões da Itália, a lei eleitoral nacional também pressiona a formação de coligações, e sempre estivemos dispostos a nos unir, mas apenas aos partidos que compartilham valores connosco. Também é verdade que somos apontados como o primeiro partido em todas as sondagens, e a regra interna do centro-direita é que o partido que tiver mais votos escolha o líder da coligação. Estou pronta e o meu partido também, que tem uma classe dominante apaixonada e competente, certamente capaz de tirar a Itália da paralisia. Mas são os italianos que têm que decidir, mediante as nossas prioridades e o que podemos fazer para levantar a nação, sem prometer milagres que não podemos cumprir.

Há uma forte probabilidade de se tornar primeira-ministra e alguns meios de comunicação internacionais já expressaram preocupação com o futuro da Itália, já que o FdI é herdeiro do MSI, um movimento próximo ao fascismo de Mussolini. Descreve-se como uma democrata. Por que acha que essas associações são feitas à direita e não à esquerda?

Os média e a esquerda não têm outro argumento, especialmente durante a campanha eleitoral o ‘perigo fascista’ é um refrão cansado, no qual já ninguém acredita. Serve para unir e mobilizar o eleitorado de esquerda. De facto, se o eleitorado de esquerda tivesse que basear a sua decisão no quão fortemente a esquerda defende os trabalhadores e outros grupos socioeconómicos mais fracos, optaria por se abster de votar ou optar por nos apoiar. Não conheço um único italiano que realmente pense que o domínio democrático na Itália está em risco se o FdI entrar para o Governo. Pelo contrário, conheço milhões que lutam ao nosso lado para trazer a democracia de volta à Itália, depois de uma temporada extremamente longa em que a esquerda esteve quase constantemente no Governo sem nunca ganhar eleições. De resto, o FdI representa o partido dos conservadores italianos, a direita democrática que se reconciliou com a história e condenou todos os regimes autoritários e totalitários. Enquanto, em setembro de 2019 no Parlamento Europeu, o nosso grupo votou de forma compacta contra todos os totalitarismos, a maioria dos eurodeputados italianos de esquerda não tiveram a coragem de condenar o estalinismo.

Ao contrário da Lega ou do Forza Italia, que mantêm posições ambíguas sobre a Rússia, no contexto da guerra na Ucrânia o FdI adotou uma posição mais próxima da de Mario Draghi. Manterá o apoio e as medidas tomadas peloGgoverno anterior se se tornar primeira-ministra?

Sim. O Fratelli d’Italia condenou imediatamente a brutal agressão russa contra a Ucrânia, cuja integridade territorial e soberania nacional defendemos. Essa agressão deve ser interrompida porque se o mundo livre não conseguir mostrar que é mais forte que as autocracias, vão surgir outras situações semelhantes. Outras nações europeias serão ameaçadas, e o mesmo acontecerá em Taiwan com a China. Não podemos aceitar isso. No entanto, para manter um amplo apoio às sanções, há a necessidade, para a Europa e o Ocidente, de se dotarem de um fundo de compensação para apoiar as economias mais afetadas pela guerra. Esta será uma prioridade para nós.

Neste cenário em que a Europa enfrenta uma guerra, uma pandemia que ainda não terminou, e se prepara para uma crise económica com uma inflação galopante, quais serão as suas maiores prioridades caso chegue a primeira-ministra?

A especulação sobre os preços da energia deve ser contida. Draghi sugeriu um teto para o preço do gás na UE e a dissociação dos preços do gás e da eletricidade. Na oposição apoiámos essa posição e continuaremos a fazê-lo se os italianos nos quiserem no Governo. Garantir o apoio às famílias e às empresas afetadas pela crise deve ser a prioridade do novo Governo. Não é aceitável desencorajar aqueles que desejam gerar riqueza e empregos. Quanto à pandemia, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre avançámos com propostas realistas que não foram reconhecidas: depois de dois anos, a ventilação mecânica ainda não foi introduzida nas escolas, e essa medida evitaria deixar os alunos no ensino à distância. São medidas racionais e de bom senso.

