Máfias controlam táxis nos aeroportos

Cobram balúrdios a turistas, aterrorizam clientes nas viagens mais curtas, fazem bullying a novos colegas ou a quem não alinha nos esquemas. Há semanas, furaram pneus e encheram de ovos um táxi que não sabia que a praça das chegadas no aeroporto de Lisboa não é para qualquer um. No Porto é igual. E há de tudo: ligações ao tráfico de droga, ao jogo ilegal e às claques de clubes.





Na zona das chegadas do Aeroporto de Lisboa, táxis aguardam pelos viajantes que chegam. Principalmente, pelos turistas. Ainda que nem todos os profissionais violem as leis, a verdade é que há muitos que esperam ansiosamente por quem não conhece a capital para cobrarem os valores que lhes forem convenientes pelas viagens, não seguindo o taxímetro ou até colocando um acelerador eletrónico no mesmo. «O dispositivo, denominado no meio como acelerador, faz com que os preços das corridas, mediante impulsos elétricos gerados pelo próprio condutor através de um dispositivo estrategicamente instalado, aumentem significativamente», referia, já em 2004, um comunicado então diretor-geral da Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE), Mário Silva. Por outro lado, há quem ‘esconda’ o taxímetro e faça a cobrança do montante que decidir no final da corrida. E, apurou o Nascer do SOL, ainda que menos frequentemente, acontece o mesmo no Porto.

Nestas duas grandes cidades, estes ilícitos são cometidos, maioritariamente, por condutores que estão ligados ao jogo ilegal e às claques de clubes, entre outros. Como querem que as autoridades fechem os olhos às práticas que levam a cabo e não lhes dá jeito que determinados colegas não se juntem ao ‘esquema’, maltratam quem cobra valores justos pelas viagens, tentando que essas pessoas se afastem e não queiram regressar ao aeroporto. Pois, para além dos táxis que podem ser vistos na zona das chegadas, há cerca de três centenas no parque privado do subsolo.

