MAI confirma participação de um grupo organizado português nos desacatos em Guimarães

A identificação dos adeptos que estiveram envolvidos nos incidentes na noite de ontem no centro histórico foi remetida para o Ministério Público.





O Ministério da Administração Pública (MAI) confirmou a participação de um grupo organizado de adeptos portugueses nos desacatos em Guimarães, na passada noite, e também remeteu ao Ministério Público a identificação dos adeptos, dado que existem “indícios da prática de crime de participação em motim”.

Segundo um comunicado do MAI, divulgado esta quarta-feira, a Polícia de Segurança Pública verificou indícios de que os adeptos do clube Hadjuk Split – mesmo acompanhados por elementos da polícia croata na visita a Portugal – organizaram a chegada a Guimarães, “de forma a não serem detetados pelas autoridades”.

Quanto aos incidentes de ontem no centro histórico, a PSP afirmou que “foram organizados com elevado grau de premeditação, com participação de membros de pelo menos um grupo organizado de adeptos nacional”.

“Na verdade, verificou-se que apenas um pequeno grupo de adeptos organizou a sua deslocação com conhecimento das autoridades, entrando em Portugal por via aérea, tendo os demais contado com o apoio de membros de claques associadas a clubes portugueses para a organização das suas deslocações e estadia”, explicou o ministério.

Também se notou que “um elevado número de adeptos se instalou em diferentes localidades da Região Norte, tendo utilizado diversos meios de transporte para esse efeito”.

O MAI referiu que nos dias antes do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Hadjuk Split, para a pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, a “PSP montou um dispositivo operacional adequado e que foi imediatamente reforçado” no momento em que foram notificados os desacatos no centro histórico.

“A PSP reforçou de novo a presença policial em Guimarães, que se manterá até que os adeptos croatas regressem ao seu país, contando também com a colaboração da Guarda Nacional Republicana noutras localidades do país”, adiantou o ministério liderado por José Luís Carneiro, acrescentando que vai “adotar medidas de vigilância” sobre os grupos organizados de adeptos portugueses.

Na noite de terça-feira, o grupo de adeptos croatas lançou o pânico no centro histórico de Guimarães, sem haver registo de vítimas. O presidente da Câmara de Guimarães criticou a atuação da PSP, uma vez que este grupo de adeptos é conhecido pela sua violência. Já a força de segurança afirmou que esteve no local e que estava preparada para eventuais incidentes.