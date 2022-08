Volta a Portugal aproxima-se do fim

Luís Gomes, ciclista português da equipa Kelly-Simoldes-UD Oliveirense, venceu a sétima etapa da 83.ª Volta a Portugal em bicicleta, ao completar os 150,1 quilómetros entre Santo Tirso e Braga em 3:32.03 horas, vencendo ao sprint e conquistando o mesmo tempo do português Gonçalo Leaça (LA Alumínios-Credibom-MarcosCar) e do espanhol Txomin Juaristi (Euskatel-Euskadi), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O ciclista de 28 anos, de Vila Nova de Gaia, conquistou assim a sua terceira vitória em etapas da Volta. A última vez que tinha vencido foi em 2020.

Na classificação geral, Frederico Figueiredo manteve a camisola amarela, com sete segundos de vantagem frente ao seu colega na Grlassdrive-Q8-Anicolor, Mauricio Moreiral. Em terceiro lugar está o português Luís Fernandes, que não conseguiu reduzir a distância e ficou a 38 segundos de distância.

A oitava etapa da Volta a Portugal decorre hoje, entre Viana do Castelo e Fafe, num percurso de 182,4 quilómetros, com quatro contagens de montanha, ainda que todas suaves, que deixam tudo em aberto.

Volta ao fim

A 83.ª edição da Volta a Portugal aproxima-se assim do seu fim, com a última etapa a decorrer na próxima segunda-feira.

Não há, no entanto, ainda um favorito destacado para vencer esta edição da prova, que não pôde contar com os ciclistas da W52-FC Porto, a equipa que acabou por perder a licença como consequência do caso de alegado doping que levou à suspensão de oito ciclistas da equipa e à detenção do diretor e de um massagista.