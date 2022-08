CR7 quer acabar com club house dos oitavos

Cristiano Ronaldo quer ter maior privacidade na mansão que está a construir na Quinta da Marinha e avançou com a proposta junto do dono do clube de golfe dos Oitavos: quer comprar o parque de estacionamento e tirar dali para fora o club house que tem vista para a gigantesca residência.





A mansão que Cristiano Ronaldo está a construir numa das zonas residenciais mais caras de Portugal, a Quinta da Marinha, em Cascais, confina com a zona de estacionamento e o Club House do Campo de Golfe dos Oitavos, propiedade de Miguel Champalimaud (também proprietário da Quinta da Marinha Original).

E o facto de a esplanada do club house ficar precisamente voltada para a sua futura residência fez com que o jogador formado no Sporting e ao serviço do Manchester United tenha avançado com uma proposta a Miguel Champalimaud: a compra do parque de estacionamento e o club house.

Acabando com este – que, concretizando-se o negócio, terá de ser deslocalizado para outra zona do campo de golfe dos Oitavos –, Cristiano Ronaldo assegurará não só a desejava maior privacidade da sua propriedade como passará a ter uma estrada de acesso exclusivavente sua.

O negócio, entre privados, em nada depende da Câmara de Cascais, estando na dependência apenas da vontade de Miguel Champalimaud em aceitar ou não a proposta que já foi feita pelos representantes legais do jogador, como o Nascer do SOL conseguiu confirmar.

