ASAE fecha um Alojamento Local por falta de cumprimento dos requisitos gerais

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou, nas últimas semanas 201 operadores económicos, tendo sido instaurados 27 processos de contraordenação.

A informação foi avançada este sábado num comunicado enviado pela autoridade ao Nascer do Sol, tendo a fiscalização sido levada a cabo no âmbito da operação "Turismo Seguro", "direcionada aos Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local (AL) e com o objetivo de verificar o cumprimento das regras estabelecidas para o setor".

Dos 27 processos de contraordenação, avança a ASAE, destacam-se "como principais infrações o incumprimento do(s) processo(s) baseado nos princípios do HACCP, a divulgação ou comercialização de alojamento em empreendimentos turísticos não registado ou com o registo desatualizado, incumprimentos relativos ao livro de reclamações, entre outras".

Além disso, foi determinada a suspensão de um operador económico pela falta de cumprimento dos requisitos gerais aplicáveis aos estabelecimentos de AL.