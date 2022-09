Morreu a Rainha Isabel II

A rainha Isabel II morreu esta quinta-feira aos 96 anos.

"A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e regressarão a Londres amanhã", disse a Família Real, em comunicado.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W