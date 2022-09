Miranda Sarmento apela ao voto no candidato do Chega para vice da AR

O líder do grupo parlamentar do PSD pediu aos deputados sociais-democratas que votem a favor da candidatura de Rui Paulo Sousa nas eleições que se realizam esta quinta-feira.





Numa mensagem enviada esta quinta-feira aos deputados da bancada social-democrata, a que o Nascer do SOL teve acesso, Joaquim Miranda Sarmento lembra que "a prática parlamentar estabelecida desde sempre atribui aos quatro partidos mais votados a possibilidade de indicarem um deputado para exercer a vice-presidência da Assembleia da República".

"Nesse sentido, a direção do GP apela às senhoras e senhores deputados que votem a favor da candidatura apresentada nas eleições que se realizam hoje", lê-se na mesma mensagem.

Depois de Diogo Pacheco Amorim e Gabriel Mithá Ribeiro terem falhado a eleição no inicio da legislatura, o Chega vai agora propôr o nome do deputado e vice-presidente da bancada parlamentar Rui Paulo Sousa como terceiro candidato do partido a uma das vice-presidências do Parlamento. Nesta eleição só vai a jogo o partido liderado por André Ventura, com a Iniciativa Liberal, que também não conseguiu eleger o líder João Cotrim Figueiredo para a função, a continuar a deixar a cadeira vazia, por entender que “as circunstâncias não se alteraram”.

Na missiva dirigida ao grupo parlamentar do PSD, Miranda Sarmento refere ainda que o partido "nunca inviabilizou as candidaturas apresentadas por todas as forças políticas" que dispõem da possibilidade de indicarem um deputado para ocupar uma das cadeiras na vice-presidência do Parlamento.

Para eleger Rui Paulo Sousa a um dos lugares vagos como membro da Mesa, o Chega necessita de 116 votos favoráveis. Em março, quando o presidente da bancada social-democrata ainda era Paulo Mota Pinto, Pacheco de Amorim conseguiu apenas 35 votos favoráveis, obtendo 183 votos brancos e seis nulos. Já Mithá Ribeiro obteve 37 votos a favor, 177 brancos e 11 nulos.