Pedro Nuno Santos responde a Cavaco Silva

O ministro das Infraestruturas respondeu, esta sexta-feira, ao ex-Presidente Cavaco Silva, que defendeu num artigo de opinião que Pedro Nuno Santos deveria ter sido afastado do Governo, depois do episódio do despacho sobre o novo aeroporto de Lisboa, além de ter acusado António Costa de “imobilismo”.

O governante considerou as críticas de Cavaco Silva injustas e sublinhou que foi o PS que colocou Portugal a crescer dentro da média europeia, responsabilizando, aliás, o antigo chefe de Estado pelos atrasos na reforma da ferrovia.

"O ex-Presidente da República, no seu artigo, esqueceu-se de referir que, durante os governos do Partido Socialista, Portugal tem convergido com a média da União Europeia e não temos estado a ficar para trás", disse Pedro Nuno Santos aos jornalistas, após ser confrontado com o artigo de Cavaco Silva no Público.

"A única exigência dele é a de que se façam reformas. Depois de, na segunda metade da década de 80 e primeira metade da década de 90 [quando Cavaco Silva foi primeiro-ministro] se ter abandonado e desinvestido na ferrovia, nós hoje estamos a fazer uma profunda reforma estrutural na mobilidade, apontando e dando novamente centralidade à ferrovia", acrescentou.