Rei Simeão II: "Não me revejo nas previsões sombrias sobre a monarquia no Reino Unido"

A vida de Simeão da Bulgária dava um filme. Nascido em 1937, tinha dois anos quando a II Guerra Mundial deflagrou e seis quando foi coroado tsar da Bulgária. Em 1946, com o território sob controlo do exército soviético, um referendo ditou que o país se tornasse uma república e a família de Simeão teve de se exilar. Passaram cinco anos no Egipto, mudando-se depois para a Espanha de Franco. Em 1989, com a queda do comunismo, Simeão começou a avaliar as possibilidades de regressar ao seu país: fê-lo em 1996, acabando por formar um partido que venceria as eleições legislativas. Em 2001, tornou-se um caso único de um antigo monarca que foi eleito primeiro-ministro do seu país. Ao Nascer do SOL, conta o choque que representou a morte do seu pai (o Tsar Boris III, que chegou a conhecer Hitler), a vida em Espanha e o regresso ao seu país, depois de um exílio de 50 anos. Não esquece, ainda, a afeição que sente por Portugal, onde a sua mãe, uma princesa italiana filha do Rei Vítor Emanuel III, residiu até ao fim da vida. A entrevista decorreu por Zoom.

Ainda há bem pouco tempo assistiu ao funeral de Estado da Rainha Isabel II. Como foi estar presente num momento com tanto significado na história da Europa?

Disse bem, tratou-se de um momento histórico, e foi muito, muito emocionante em todos os aspectos. Não apenas, obviamente, pela morte da Rainha em si, que foi um golpe enorme, mas também por toda a organização, tudo aquilo foi um acontecimento único e sinto-me muito grato por ter podido testemunha-lo. Foi organizado na perfeição pelo lorde Chamberlain e pelas autoridades, e, como sabe, foi visto por pessoas em todo o mundo.

Durante a vida de Isabel II estiveram muitas vezes juntos?

Oh, sim, muitas, de 1958 em diante. Encontrávamo-nos com grande frequência. A Rainha era sempre muito amável e afetuosa. Estivemos em várias cerimónias oficiais mas também em reuniões de família, um ano foi em Balmoral, com todos os nossos filhos; em casamentos – o do Rei Carlos, por exemplo, ou o do príncipe William –; os diferentes jubileus; e ainda em ocasiões não oficiais em Londres. Conheci bem Sua Majestade, e devo dizer que, de alguma forma, sempre senti ou pensei que seria eterna. Mas afinal simplesmente aconteceu.

Todos pensávamos, creio eu. Muitas pessoas que a conheceram referem-se ao seu sentido de humor…

É verdade, tinha um sentido de humor maravilhoso. Eu diria um humor fino, subtil. As pessoas achavam-na tão régia e majestática que era algo de que não estavam à espera. Mas sim, tinha um sentido de humor muito apurado e isso era algo que valorizava.

Acha que, com o desaparecimento da Rainha, se aproximam dias difíceis para a monarquia tanto no Reino Unido como na Europa?

Não sei se sou a pessoa certa para me pronunciar sobre isso. Mas tenho a sensação de que, por alguma razão que não se consegue explicar, o Rei Carlos III, enquanto Príncipe de Gales, não foi apresentado de forma justa ou correta às pessoas. Penso, por isso, que todos vão ficar positivamente surpreendidos muito em breve, porque ele também é uma pessoa excecional, e Deus sabe que teve anos e anos de treino e preparação para esta tarefa. Por isso não me revejo nestas previsões sombrias sobre a monarquia no Reino Unido que tenho ouvido, sobre a quantidade de anti-monárquicos e por aí fora. Em todo o lado há pessoas com diferentes opiniões, claro. Mas temos de pensar que Inglaterra é uma monarquia há mais de mil anos, o que, julgo eu, é uma prova bastante boa de que o sistema é aceite pelo povo. Quanto às restantes monarquias, cada país tem o seu modelo. Claro que a Rainha de Inglaterra simbolizava a própria monarquia, mas não penso que isso tenha outras repercussões. Mas sabe, acho que às vezes os meios de comunicação – desculpe dizer – gostam de exagerar os factos ou de os tornar mais interessantes do que realmente são.

É que toda a gente via a Rainha como uma personalidade muito forte, muito respeitada, e o Rei Carlos é para muitos ainda um desconhecido, uma incógnita.

Dizem que não se deve, mas mesmo assim não resisto a fazer uma comparação. Lembro-me de como as pessoas subestimaram o Rei Juan Carlos quando subiu ao trono. E todos vimos o que aconteceu nesses 40 anos. Acho que existe agora algum síndrome do mesmo tipo. Mas também deve ser muito difícil – se posso dizê-lo assim coloquialmente – ‘calçar os sapatos’ [assumir as funções e corresponder às expectativas] de outra pessoa, neste caso da Rainha. Vai levar tempo até às pessoas se adaptarem e verem o Rei Carlos na sua própria dimensão, e provavelmente também a não compararem com o antigamente, mas simplesmente aceitar a pessoa como é. Há dias, em Londres, alguém referiu uma coisa engraçada, e bastante verdadeira: na Grã-Bretanha as rainhas têm sido especialmente importantes e lembradas. Antes da Rainha Isabel II, a Rainha Isabel I, a Rainha Maria [Queen Mary], a Rainha Victória. Talvez haja alguma preferência [risos], mas veremos.

Apenas uma semana antes da Rainha, tinha morrido outra personalidade muito importante do século XX, Mikhail Gorbachov. Muitas pessoas acham que há cada vez menos grandes figuras na política. Concorda?

Claro que quando estas personalidades desaparecem sentimos a falta delas, mas julgo que há um certo processo de substituição, com o tempo começam a surgir outras pessoas a par das que já são conhecidas. O Presidente Gorbachov era muito popular no Ocidente, mas certamente não era nada popular entre os russos. É fascinante como se podem dar estes fenómenos. Pessoalmente, conheci-o porque ele veio à Bulgária e ofereci um jantar em sua honra aqui em Vrana [palácio nos arredores de Sofia, antiga residência real] e foi muito interessante ouvir a sua explicação bastante desenvolvida de como funcionava a Perestroika.

E essa foi uma das razões por que era tão admirado no Ocidente como detestado no seu país.

Como se costuma dizer, ninguém é profeta na sua terra!

