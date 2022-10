Marcelo Rebelo de Sousa visita Irlanda ainda este mês

O Presidente da República vai visitar a Irlanda de 18 a 21 de outubro.

A deslocação oficial foi aprovada na Assembleia da República, esta sexta-feira, com os votos de todos os partidos e também dos deputados únicos do PAN e do Livre, à exceção do Chega, que se absteve.

Porém, no final da votação, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, apresentou uma declaração de voto.

Marcelo Rebelo de Sousa indicou, na carta que enviou ao Parlamento, que a "visita de Estado realiza-se na sequência do convite repetido, desde que visitou Portugal em 2015, do Presidente Michael Higgins, e esteve marcada para maio de 2020, tendo sido adiada devido à pandemia covid-19".

Para o chefe do Estado, esta viagem servirá para “estreitar a relação com as autoridades irlandesas, num contexto europeu, tendo em conta a situação do pós-brexit e a relação com o Reino Unido, como contactos com a comunidade portuguesa".

Desde 2004, recordou Marcelo, que um “Presidente da República português não se deslocava a este país amigo e parceiro na União Europeia".