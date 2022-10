GNR confirmou o óbito e apresentou condolências à família e amigos do militar.





Um militar da Unidade de Controlo Costeiro da GNR morreu, esta sexta-feira, quando estava de serviço.

A GNR já lamentou publicamente a morte de Joaquim Carvalho, numa publicação do Facebook, na qual apresentou as condolências aos familiares e amigos do militar.

Joaquim Carvalho, de 54 anos, terá sofrido uma paragem cardíaca, quando estava na megalancha Bojador, na doca de Cascais, segundo o Jornal de Notícias.