Ofereceram dinheiro a 'vítimas' para denunciarem pedofilia

As denúncias e acusações de abusos sexuais de menores por um padre italiano num orfanato em Moçambique – que estão na base do inquérito recentemente instaurado pelo Ministério Público ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, por alegado crime de encobrimento – não são novas e enfermam de diversas contradições e ausência de provas que lhes retiram credibilidade e têm levado ao respetivo arquivamento por todas as autoridades judiciais e eclesiásticas que as investigaram.

O Nascer do Sol teve acesso a uma série de documentos provenientes desses inquéritos, onde ficam claras essas contradições e falhas flagrantes de credibilidade.

Por exemplo, um dos elementos que levaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) a abrir o inquérito a José Ornelas – na sequência da remessa pela Presidência da República da denúncia aqui recebida dos alegados abusos – é um vídeo onde um cidadão moçambicano, Changuir Fakir, se diz vítima de pedofilia no orfanato, alegadamente praticada pelo referido padre italiano, Luciano Cominotti. No entanto, uns anos antes, quando foi ouvido pela justiça do seu país, Changuir afirmara que o português João Oliveira – um cooperante que lá trabalhou e que tem veiculado as denúncias, acusando também José Ornelas de ter tido conhecimento dos abusos e não ter agido, encobrindo-os – o tentou aliciar com cinco mil euros para que fizesse tais acusações, o que ele na altura teria recusado.

Esse depoimento filmado apresenta, por outro lado, várias incongruências, uma das quais é quando Fakir diz que foi abusado logo após entrar no orfanato, aos 9 anos, mas, fazendo as contas, verifica-se que a instituição só abriu quando ele já tinha 20 anos.

