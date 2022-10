Mãos por terrenos proibidos

Queixam-se, alguns pateticamente, é certo, de que os seguranças privados puseram as mãos nos órgãos genitais, por dentro das cuecas, e que as mulheres também viram e sentiram mãos por dentro dos sutiãs. A ser verdade, isto é verdadeiramente inqualificável.





1.As claques de futebol, regra geral, não são compostas por meninos de coro, bem pelo contrário, e se lhes derem espaço levam todo o tipo de artefactos para as bancadas para atingirem jogadores adversários bem como os adeptos dessas equipas. Quem não se lembra de ver alguns relvados de futebol transformados em campos de golfe, tantas eram as bolas deste desporto arremassadas para dentro das quatro linhas? Calculo que seja difícil impedir que os adeptos entrem com as bolas de golfe se a revista aos energúmenos não for exaustiva, mas daí ao que, supostamente, se passou nos jogos do Benfica com os israelitas do Maccabi Haifa e dos franceses do Paris Saint-Germain vai todo um mundo de ilegalidades.

Queixam-se, alguns pateticamente, é certo, de que os seguranças privados puseram as mãos nos órgãos genitais, por dentro das cuecas, e que as mulheres também viram e sentiram mãos por dentro dos sutiãs. A ser verdade, isto é verdadeiramente inqualificável. Primeiro, porque uma revista não precisa de introduzir as mãos por dentro da roupa intíma, depois, onde é que está na legislação portuguesa que seguranças privados o podem fazer? Isto é um abuso total. Já fiz reportagens em jogos internacionais e as polícias estrangeiras que acompanhavam as suas claques não eram nada meigas na revista – e não havia parte do corpo que não fosse inspecionada, mas longe de andarem por terrenos que não lhes dizem respeito. Era bom que a PSP esclarecesse a razão de terem acontecido estes eventuais abusos, pois não é uma imagem simpática que se passa para o exterior, nem para dentro.

2.Percebe-se que as novas tecnologias são um facto e que podem ser muito úteis, mas em eventos culturais, nomeadamente em espetáculos musicais, não se poder pagar as bebidas e comidas com dinheiro parece-me um disparate total. Por que carga de água tenho de ser obrigado a ter MB Way? Além disso, chega a ser patético ver as pessoas a tentarem aceder ao código pedido, fazendo com que as filas cresçam exponencialmente. Mas é assim a vida dos moderninhos.

3.A guerra na Ucrânia tem proporcionado momentos verdadeiramente hilariantes, no que ao comentário especializado diz respeito. Quando a invasão russa avançou, os culpados não eram os homens de Putin, mas sim a NATO, os EUA e a União Europeia. Depois, dizia-se que a diferença de tropas seria fatal para os ucranianos, já que havia mais de cinco soldados russos para um ucraniano. Os avanços russos, que chegaram a ter 25% do território ocupado, fizeram alguns rejubilar com tais proezas. Mas eis que as tropas ucranianas, apetrechadas pelo ocidente, é certo, se lançam na reconquista de alguns desses territórios anexados e para esses mesmos comentadores, as tropas de Zelensky estão a sujeitar-se a hipotéticos ataques nucleares táticos, porque estão a invadir território russo. Genial, então os ucranianos são invadidos por tropas que cometem crimes horrendos – e ainda falta saber os que terão cometido os ucranianos – e eles é que são os invasores?

A cereja no topo do bolo é que agora os ucranianos estão em muito maior número que os russos. Se assim é, então é porque morreram muitos milhares de russos. Mas isso os tais comentadores não gostam de referir.

4.Vendo o que dizem os especialistas independentes, é uma burrice total o Governo não reativar as centrais de carvão, à semelhança do que fizeram os espanhóis. Até parece que esta obsessão em ser o melhor aluno, vai transformar o mundo muito menos poluído. E com isto não quero dizer que as alterações climáticas não vão ser um dos principais desafios da humanidade. Mas não vai ser Portugal, qual aldeia lusitana, que vai salvar o mundo. Estes toques de modernidade lusitanos não passam de uma bimbalhada total. Nada é pensado e depois o povo é que vai pagar a fatura.

