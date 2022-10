Professora agredida e ameaçada de morte por 10 mulheres na Figueira da Foz

Docente foi transportada para o hospital com ferimentos graves.





Uma professora de 40 anos foi agredida por um grupo de mulheres no Centro Escolar de Vila Verde, na Figueira da Foz. As agressões terão ocorrido na sequência de altercações entre alunos, que terá envolvido o filho de uma das agressoras.

De acordo com uma fonte da PSP de Coimbra citada pelo JN, pelas 17h00 de terça-feira, cerca de 10 mulheres, com idades compreendidas entre os 25 e os 50 anos, agrediram uma professora de Educação Física na escola do 1º ciclo de Vila Verde, na Figueira da Foz.

A vítima terá sido agredida com murros e pontapés e arrastada pelos cabelos pelas agressoras, enquanto era ameaçada de morte, tendo ficado ferida com gravidade e tido a necessidade de ser transportada para o Hospital da Figueira da Foz.

A PSP está atualmente a desenvolver diligências no sentido de identificar as agressoras.

As agressões, avança o JN, terão estado relacionadas com acontecimentos ocorridos na véspera entre crianças. A professora terá visto e separado os alunos que se estavam a agredir mutuamente. Um dos menores ter-se-á queixado a familiares de que a docente o teria agredido.

No dia seguinte, a mãe desse aluno e outras familiares deslocaram-se à escola para tirar satisfações com a professora, tendo ficado à sua espera e, quando esta se preparava para ir embora, ameaçaram-na de morte e agrediram-na.